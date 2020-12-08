インド　800人以上に原因不明の病気症状

インド南東部アンドラ・プラデシュ州エルールで800人以上が原因不明の病気の症状を訴えて病院に搬送された。当局が発表した。

先に、エレール市およびその近郊で多数の市民が一度に原因不明の病気に侵され、1人が死亡、300人近くがめまいやてんかん、失神、口から泡をふく、震えなどの症状を訴えて病院に搬送されたと報じられていた。

発表によると、12月5日から848人が入院し、332人はすでに退院した。1人死亡した。

Hundreds in hospital with mystery illness in India.



Patients have been admitted with symptoms ranging from nausea and anxiety to loss of consciousness.



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​患者の血液検査や頭部CT検査、脳脊髄液検査では原因は特定できていない。一方でタイムズ・オブ・インディア紙は、有毒な有機塩素化合物と蚊避けの薬剤が原因ではないかとという説を報じている。

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