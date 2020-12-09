クリル諸島のエベコ山が噴火　噴煙3500メートル

現地時間で9日午前にエベコ山で2度にわたって噴火が発生した。現地時間でそれぞれ8時35分と10時27分（日本時間で6時35分と8時27分）に噴煙が確認された。

© REUTERS / Antara Foto/Aken Udjan インドネシアでレウォトロ火山噴火【動画】

噴煙は3500メートルまで上昇し、火山灰は火口から南へおよそ3キロメートルにわたって拡散した模様。

エベコ山には現在、航空危険度で2番目に危険なオレンジコードが発令されている。

エベコ山は2016年10月20日以降、定期的に噴火を繰り返している。エベコ山で最も大規模な噴火が起きたのは2018年8月31日で、新たな噴火口から6000メートルの高さまで噴煙を吹き上げた。

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