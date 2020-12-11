世界で最も裕福な銀行家ジョゼフ・サフラ氏死去

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ブラジルの大富豪ジョゼフ・サフラ氏が同国で死去した。総合情報週刊誌Vejaが、サフラ氏の家族の発表を引用して報じた。CNNブラジルによると、サフラ氏は81歳だった。
ブラジルの放送局ヘジ・グローボは、サフラ氏は12月10日に「自然的要因」で死去したと伝えている。
フォーブス誌によると、サフラ銀行のオーナー、サフラ氏の推定資産は232億ドル（約2兆4200億円）で、「世界で最も裕福な銀行家」であり、最も裕福なブラジル人。
フォーブスの最新の世界長者番付では、バナナ生産・販売大手チキータ・ブランズ・インターナショナルの半分も所有していたサフラ氏は、39位だった。
なおブルームバーグによると、サフラ氏の推定資産は176億ドル（約1兆8300億円）で、推定資産237億ドル（2兆4700億円）のホルヘ・パウロ・レマン氏に次いでブラジルで2番目の富豪。
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