テヘランで雪崩発生　10人死亡【写真・動画】

先に現地メディアは雪崩により8人が死亡したと報じていたが、死者はさらに拡大した。
🎥 لحظه وقوع بهمن در جاده دربندسر شمیرانات تهران جمعه— 🇮🇷( حاج كرار( لیمیت شدم (@FARYAD_IR) December 25, 2020
💬 حاج کرار pic.twitter.com/lMFfNvuuoU
現時点で山岳地帯で9人の遺体が発見されている。また、搬送先の病院で1人の死亡が確認された。
ادامه جستجوها برای ۷ کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات #تهران علیرغم وضعیت نامناسب جوی— SNN.ir | خبرگزاری دانشجو (@www_snn_ir) December 26, 2020
تاکنون تعداد پیکر ۸ کوهنورد کشف شده است pic.twitter.com/T3WaGJp3yV
イランでは寒波の影響で悪天候が続いており、山岳地帯では吹雪が続いていた。
IRA, Tehran— Alberto Allen (@albertoallen) December 26, 2020
number of avalanche victims at the height of the Tehran reached 10, search and rescue operation will continue, rescue organization pic.twitter.com/Ip0wuHE4aq
行方不明者も多数、報告されている。
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