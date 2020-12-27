パキスタンで爆破テロ発生　死傷者多数【写真・動画】

パキスタン南西部のバルーチスターン地方で爆破テロが発生し、2人が死亡したほか、7人が負傷した。警察による発表を引用して現地メディアが報じた。

現時点での最新情報によると、バルーチスターン地方パンジグル地区で爆発が発生し、2人が死亡したほか、7人が負傷した。爆発は地元のサッカークラブ近くで発生し、負傷した7人は病院に搬送されて治療を受けている。

​この爆発により、少なくとも自動車2台が大破した。事件現場には爆弾処理班が到着し、現場の検証を行っている。

پنجگور میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 7 زخمی



دی بلوچستان پوسٹ



بلوچستان کے ضلع پنجگور میں عیسیٰ کہن زنگی میں فٹ بال کلب کے نزدیک دھماکے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔https://t.co/WDJ7gDVwYB https://t.co/T0o1Y8Ka2r pic.twitter.com/G7sTftbwlG — Shay Zaad بلوچ (@Shay_Zaad) December 26, 2020

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