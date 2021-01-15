コロンビアで炭鉱事故　4人死亡

コロンビア南西部・カウカ県の炭鉱で事故が発生し、4人が死亡した。現地のメディアが報じた。

14日午後、カウカ県サンタンデル・デキリチャオにある炭鉱で岩盤が崩壊する事故が発生。

CUATRO PERSONAS MUERTAS TRAS DERRUMBE DE MINA DE ORO EN SANTANDER DE QUILICHAO https://t.co/18mfRqonyL — Piendanotas PIENDAMÓ (@piendanotas) January 14, 2021

​4人が死亡し、2人が負傷した。現場では現在も捜索・救助活動が行われている。

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