Preliminary M5.4 #earthquake 54km/34miles from #Jaqui, in #Peru, 2021-01-20 23:09 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJqJF

EVENT ➡️ https://t.co/dllQ5036KO pic.twitter.com/m5uwGzTc0n