カムチャツカ半島沿岸でM4.9の地震発生

地震は現地時間で3日深夜に発生した。震源地はコマンドルスキー諸島・ベーリング島のニコリスコエ村から54キロの太平洋、震源の深さは89キロだった。ニコリスコエでは震度3の揺れが確認された。
⚠️#Russia🇷🇺: A mild #earthquake of magnitude mb=4.9, was registered at 28 KM SW of #Nikolskoye, krai of #Kamchatka. Depth: 10 KM.— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) February 3, 2021
More info: https://t.co/yl16D6qOkd
Вы чувствовали это землетрясение?, Скажите нам!.#EQVT,#Землетрясение,#tremor,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/QapCu7ZrQP
この地震による津波の心配はない。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)