茨城県南部でM4.8の地震＝気象庁

震源地は茨城県南部で震源の深さは約50キロ。
［緊急地震速報］04:57:09現在— 地震速報 (@EqAlarm) March 15, 2021
第8報(終) 予報
発生：04:56:18
震源：茨城県南部 36.2N 139.8E 50km
規模：M4.8 最大4
予想：2.1 到達 -
確度：104% pic.twitter.com/c6owBEA0if
この地震により土浦市では最大震度4の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。
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日本時間で16日4時56分ころ、茨城県南部でマグニチュード4.8の地震が発生した。日本の気象庁が発表した。
震源地は茨城県南部で震源の深さは約50キロ。
［緊急地震速報］04:57:09現在— 地震速報 (@EqAlarm) March 15, 2021
第8報(終) 予報
発生：04:56:18
震源：茨城県南部 36.2N 139.8E 50km
規模：M4.8 最大4
予想：2.1 到達 -
確度：104% pic.twitter.com/c6owBEA0if
この地震により土浦市では最大震度4の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。
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