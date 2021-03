カムチャツカ半島沿岸で地震相次ぐ、最大M5.4

⚠️#Russia🇷🇺: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.0, was registered at 164 KM SSE of #UstKamchatskStaryy, krai of #Kamchatka. Depth: 10 KM.

Вы чувствовали это землетрясение?, Скажите нам!.