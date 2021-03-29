モザンビークで武装勢力が町を襲撃、数十人が死亡

東アフリカのモザンビークでは北部の町パルマがイスラム主義の武装勢力による襲撃を受け、これにより数十人が死亡した。AFP通信社が政府からの情報を引用し伝えた。

武装勢力は、26日にパルマを制圧した。これを受けて、モザンビーク政府は翌27日におよそ180人をホテルに避難させたが、逃げ込んだ人々は武装勢力の攻撃により、3日間、ホテルから外に出ることができなかったという。

Over 180 people trapped inside a hotel in northern Mozambique after ISIL attack https://t.co/TNVMtUpyA9 pic.twitter.com/l5FEtJZk0x — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 27, 2021

​AFP通信社によれば、この攻撃により、数人が死亡した。また国防省が発表した最新の情報によれば、避難した人々がホテルから逃げようとした際に、武装勢力に包囲され、それにより7人が死亡した。AFP通信社は、国防省のオマラ・サランガ公式報道官の言葉を引用し、24日に武装勢力がパルマを襲い、銃撃戦を開始し、民間人数十人を殺害したと伝えている。

Dozens of Mozambique civilians were killed in an attack this week on the northern town of Palma, including seven people whose convoy of vehicles was ambushed as they attempted to flee, says gov't.



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​先にモザンビークでガス田開発を進める仏エネルギー大手トタルは、イスラム主義の武装勢力による襲撃が相次いでいるとして、工場稼働の停止を発表していた。

© AP Photo / Michael Ritter アラバマ州でトルネード発生、少なくとも5人死亡【動画】

武装勢力は24日、北部カーボ・デルガド州にある町パルマを襲撃した。地元住民らは、近隣の森林に逃れたが、ガス田で働く外国人労働者や地元の役人らはアマルラ・パルマ・ホテルに避難した。

3月に人権保護団体は、政府軍とイスラム主義の過激派組織「アル・シャバーブ」との戦闘、また南アフリカ共和国の民間軍事会社「ディック・アドヴァイザリー・グループ」の指導部が雇った傭兵によるカーボ・デルガド州への攻撃により、数百人の民間人が死亡したと発表していた。

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