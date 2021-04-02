台湾列車事故　死者41人に　66人が病院に搬送

災害・事故・事件
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台湾で2日に起きた列車の脱線事故の死者が41人に達し、66人が病院に搬送された。台湾内政部消防署（消防庁）が発表した。
先に、事故では4人が死亡、36人が心肺停止状態、61人が病院に搬送されたと報じられていた。
台湾内政部消防署はフェイスブックに「現在の状況は以下のとおり。41人が心肺停止の状態で発見され、2人が依然として閉じ込められており、66人が病院に搬送された」と投稿した。
台湾列車事故
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REUTERS / FTV
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AFP 2021 / Taiwan Red Cross
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REUTERS / Facebook@Hualienfastnews
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REUTERS / Taiwan's National Fire Agency
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