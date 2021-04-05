インドネシアと東ティモール　地滑りや洪水により少なくとも52人が死亡

インドネシアの国家災害対策庁によると、4日夜までに国内で少なくとも41人が死亡し、27人が行方不明になっている。
tw // flood, landslide— 하루도비 (@harudobbie) April 4, 2021
There was a tragedy in one of the areas of Indonesia so INA teumes can’t help us in hyping the tags. Please include them in your prayers and hope for things to get better soon 🙏🏻 #PrayForNTTpic.twitter.com/pAA5aXOXhT
東部の東ヌサトゥンガラ州アナドラ島では、数十戸の家屋が地滑りに見舞われた。地元の緊急事態管理庁によると、救助隊が35人の遺体を救出し、少なくとも5人が負傷した。
At least 44 killed by flash floods and landslides in Indonesia https://t.co/upkH1RHMEM pic.twitter.com/rV5KdoV2RR— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 4, 2021
別の村では、40戸の家屋が損壊し、3人の遺体が発見された。また、何百人もの人々が家屋から避難した。さらに別の村では、3人が死亡し、7人が行方不明と報告されている。
© Sputnik / Alexey Malgavko
現地メディアによると、この地滑りによりアドナラ島の5つの橋が損壊した。
一方、東ティモールの首都ディリでも地滑りが発生し、11人が死亡した。
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