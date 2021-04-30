イスラエルで祭りの最中に事故、38人が圧死【動画】

イスラエルではユダヤ教の祭り「ラグバオメル」が祝われる中、祭壇が崩壊する事故が発生した。現場には10万人以上が集まっており、事故の騒ぎでパニックが生じ、多くの人が圧死した。現時点で38人の死亡が確認されている。現地メディアが報じた。