イスラエルで祭りの最中に事故、38人が圧死【動画】

事故は北部ガリラヤのメロン山で起こった。エルサレム・ポストによると、負傷者救出のため、現場には数千人の警察官とヘリが派遣されたという。
#palestine #israel #מירון #جبل_الجرمق #فلسطين #إسرائيل— Sinan Köroğlu (@AdaIet) April 30, 2021
Carmaq Dağındaki izdihamdan sonra yaşananlar. pic.twitter.com/fcK6zOpp49
メロン山では29日の夜から30日の朝にかけてユダヤ教の祭り「ラグバオメル 」が祝われていた。現地メディアによると、祭りには10万人以上の巡礼者が参加していたという。
事故のパニックにより、多くの巡礼者が圧死により亡くなった。これまで38人の死亡が確認されているほか、50人以上が負傷したと報じられている。
אסון הר מירון: תיעוד קשה pic.twitter.com/7Y0R31CJ3u— חמ"ל חדשות מתפרצות (@hamalnews) April 30, 2021
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