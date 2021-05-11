露カザンの学校で発砲　少なくとも11人死亡 負傷者も

警察筋は「現在伝えられている情報によると、身元不明の２人が発砲した。犠牲者が出ており、その数と状況の確認が行われている」と述べた。
カザンの学校の非公式動画は以下。
Кадры из школы в Казани#казань #стрельба pic.twitter.com/G5qn5YYtqn— Протесты в мире (@worldprotest_tg) May 11, 2021
また警察筋は、発砲した2人のうちの１人（17歳）が拘束されたと語った。警察によると、もう１人の発砲者はまだ建物の中にいる可能性がある。
救急対応当局は、発砲で生徒6人と教師1人の計7人が死亡したと伝えた。
事件が起こったカザンの第175番学校では、発砲者から逃げるために数人の子どもたちが３階から飛び降りた。目撃者によると、学校襲撃では最初に爆発音がし、その後、発砲が始まったという。
最新情報によると、犠牲者は生徒8人、教師１人の計9人となった。
確認された情報によると、カザンの学校で発生した発砲事件では、11人が死亡した。このうち2人の生徒は、校舎の窓から飛び降りて死亡した。負傷者は32人。
Стрельба в школе в Казани.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 11, 2021
Данные о пострадавших очень противоречивы.
ТАСС сообщает о 7 погибших.
Интерфакс - что погибли от 7 до 9 человек. pic.twitter.com/iS7LdTtAlM
現在、現場では、警察や救急対応当局が活動している。
タタールスタン共和国のムスタム・ミンニハノフ大統領は、事件現場に向かった。
警察によると、学校を襲撃したもう１人の人物は射殺された。
Видео с места стрельбы в школе №175 в Казани.— Nata-Lia (@hnv_NaTa) May 11, 2021
Двое молодых людей зашли в школу и открыли огонь в коридоре. Детей в этот момент почти не было, так как уже шёл урок.
Один из стрелков попытался сбежать через окно. По предварительной версии, он уже задержан pic.twitter.com/Xx4GuY8WUs
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