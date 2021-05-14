福島県沖でM6.0の地震、最大震度4を観測＝気象庁

気象庁によると、震源地は福島県沖で震源の深さは40キロ。この地震により岩手県と宮城県、福島県では最大震度4の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。
【地震速報】 8時58分頃に地震 津波の心配無し— TBS NEWS (@tbs_news) May 14, 2021
震度４ 宮城北部 宮城南部 宮城中部
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震度３ 岩手沿岸南部 岩手内陸南部 山形置賜
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14日午前8時58分、福島県沖でマグニチュード6.0の地震が発生し、岩手県と宮城県、福島県では震度4の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。日本の気象庁が発表した。
気象庁によると、震源地は福島県沖で震源の深さは40キロ。この地震により岩手県と宮城県、福島県では最大震度4の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。
【地震速報】 8時58分頃に地震 津波の心配無し— TBS NEWS (@tbs_news) May 14, 2021
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