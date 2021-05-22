中国　雲南省と青海省で2つの大きな地震　犠牲者も

中国南西部の雲南省で現地時間21日21時48分ごろ、マグニチュード6.4の地震が発生した。この地震により1人の犠牲者が出ている。その後、現地時間22日2時4分ごろ、北西部の青海省でもマグニチュード7.4の地震が発生した。

中国南西部の雲南省・大理（だいり）市近郊で、現地時間21日21時48分（日本時間22時48分）ごろ、マグニチュード6.4の地震が発生。 震源地は大理市の西35 キロの地点で、震源の深さは8〜10 キロ。

マグニチュード2.8〜6.4の地震が、数分間隔で1時間半にわたり合計20回観測されたという。

CHINA EARTHQUAKE LATEST:



Workers have rescued 11 people in the Yunnan earthquake. Another person is currently being rescued. So far, 21,000 people have been evacuated to three emergency shelters, the China Youth Daily reported. pic.twitter.com/vD6Xv3WA10 — CGTN America (@cgtnamerica) May 21, 2021

​最新のデータによると、この地震により1人が死亡、3人が重体となっており、21人が負傷した。

また、中国当局によると2万1000人が避難し、約1万2900戸が損壊したという。

その後、中国北西部・青海省でもマグニチュード7.4の地震が発生。

地震は現地時間22日2時4分（日本時間3時4分）ごろ、ゴロク・チベット族自治州瑪多（ばた）県で観測された。震源の深さは17キロ。

​今のところ、この地震による犠牲者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。

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