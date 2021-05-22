中国雲南省　大小420回以上の揺れを観測

中国南西部の雲南省・大理（だいり）市近郊で、現地時間21日21時48分（日本時間22時48分）ごろ、マグニチュード6.4の地震が発生。
In China's #Yunnan Province, at least 3 people were killed, and dozens injured after 4 earthquakes hit the region Friday. Meanwhile, a 7.4-magnitude earthquake struck the country's #Qinghai Province early Saturday. So far, no casualties have been reported in Qinghai.#云南 #青海 pic.twitter.com/ajR6G5TBCc— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) May 22, 2021
最新のデータによると、この地震により3人が死亡、27人が負傷した。
また、2万1000人が避難し、約1万3000戸以上が損壊したという。
地震局は、22日現地時間8時（日本時間9時）の時点で、421回の揺れが記録された。マグニチュード6.0から6.9の揺れが1回、マグニチュード5.0から5.9の揺れが3回、マグニチュード4.0の揺れが9回、マグニチュード2.0以下の揺れは356回にも及んだという。
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