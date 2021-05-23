コンゴで噴火、3000人がルワンダへ避難【動画】

ニーラゴンゴ山は北キヴ州に位置する活火山。
BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE— Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) May 22, 2021
治安当局は市民の避難を進めており、最新情報によると、少なくとも3000人が隣国ルワンダへと避難した。
#Goma are now evacuating as a precaution. #Nyiragongo #VolcanicEruption pic.twitter.com/1DN9xbaAbs— Marguerite Mongi (@MongiMarguerite) May 22, 2021
ルワンダでは学校や教会を利用して、避難所が用意されている。
Breaking: Nyiragongo #volcano over goma starts to erupt. Hectic atmosphere in #Goma. pic.twitter.com/1VYPv90jfp— Calvin Mutsinzi (@CalvinMutsinzi) May 22, 2021
ニーラゴンゴ山の噴火は現地時間の22日19時（日本時間23日午前3時）に始まった。火山はキヴ湖から北へ20 km の位置にあり、標高3470メートル。最後に噴火したのは2002年1月のことだった。
現地メディアによると、その際の噴火ではおよそ250人が犠牲になり、ゴマ市のおよそ20%が破壊され、12万人が家屋を失った。
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