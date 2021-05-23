コンゴ民主共和国で火山噴火　避難中の交通事故、強盗、略奪など発生

北キヴ州のコンスタン・ンディマ知事によると、ゴマ市では避難中の交通事故のほかに強盗や略奪も発生したほか、刑務所から受刑者が脱走を試みたとの報告もあった。またゴマ市北部では、複数の住宅が溶岩によって破壊されたという。
#Nyiragongo Volcano Erupts in #Goma, DR Congo. After 19years #PrayForGoma 🙏 pic.twitter.com/tAsXx2OH3t— Kent-P (@KentP257) May 22, 2021
Mount Nyiragongo encounter volcanic eruption, making lava flow through Goma of East Congo. #PrayForGomapic.twitter.com/2ap0JaAfA8— Habour Sika⚓🇬🇭 (@melo_mylo) May 23, 2021
先に、ゴマ市に住むエリ・クロード・ムバンバ・ムサンゴ司教は、リア・ノーボスチ通信に、火山噴火の影響で100人以上が死亡した可能性があると語った。
現地メディアは22日、地元住民を引用し、北キヴ州ゴマ近郊のニーラゴンゴ火山が噴火を開始したと報じた。当局によると、噴火は現地時間22日19時（日本時間23日03時）に始まった。
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