スリランカ　史上最悪の海洋汚染の恐れ　化学薬品を積んだコンテナ船の火災事故

スリランカとインドの海軍は共同で鎮火作業にあたり、船の沈没を防ごうとしているが、何度となくモンスーンの妨害にあっている。すでに沿岸部には同船由来のプラスチックが数トンほど流れ着いている。
生態学者のアジャンタ・ペレラ氏は、同船の沈没は「最悪の環境シナリオ」を招くと強調する。化学薬品と石油を積んだままコンテナ船が沈むことがあれば、海底が破壊される、と語る。
Sri Lanka Air Force 5 PM footage of Container Ship on Fire #MVXPressPearl pic.twitter.com/8SmzPWavUw— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) May 27, 2021
同船の火災の原因は硝酸漏れと考えられている。スリランカ海洋環境保護局のドハルシャニ・ラハンダプラ局長、またシンガポール「X-Press Shipping」社は、コンテナ船乗組員はスリランカ領海に入る前に硝酸漏れを知っていたと主張している。5月25日、スリランカのカンチャナ・ヴィドジェセケラ水産貿易相は船上で大爆発が起こったことを発表した。
#BREAKING: After burning for nearly 2 weeks off #ColomboPortCity, the container ship X-Press Pearl is now sinking. This is lending to oil and chemical debris spewing into the sea in one of #SriLanka's worst marine disasters.pic.twitter.com/A6ZjoNVExt— Steve Hanke (@steve_hanke) June 2, 2021
コンテナ船「MV X-Press Pearl」は肥料や爆薬の製造に使う高濃度腐食酸25トンを運搬していた。乗組員25人の国籍はインド、中国、フィンランド、ロシアで、全員がすでに避難した。
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