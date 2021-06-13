シリア北西部でテロ組織が病院を襲撃、13人死亡【写真・動画】

اليوم، مجزرة مرعبة في عفرين تطال الكوادر الطبية والدفاع المدني وعدد من المدنيين جراء قصف مدفعي طال مشفى الشفاء في المدينة.



يا ربي المشاهد فظيعة وقاسية وقاتلة .. يارب رحمتك#عفرين #سوريا pic.twitter.com/PU8obZHLNs