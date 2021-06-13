シリア北西部でテロ組織が病院を襲撃、13人死亡【写真・動画】

報道によると、トルコ政府によってテロ組織に指定されている「クルディスタン労働者党」（PKK）の戦闘員らが病院を襲撃した。
اليوم، مجزرة مرعبة في عفرين تطال الكوادر الطبية والدفاع المدني وعدد من المدنيين جراء قصف مدفعي طال مشفى الشفاء في المدينة.— أsمaء (@a175286) June 12, 2021
يا ربي المشاهد فظيعة وقاسية وقاتلة .. يارب رحمتك#عفرين #سوريا pic.twitter.com/PU8obZHLNs
アフリーン市では、シリア北部にある他の居住区同様、武装組織に制圧されており、テロ行為が頻発している。
الإرهاب الحلال الذي يدعمه العالم— خالد أبو المجد (@khalidaboalmjed) June 12, 2021
فيديو للمجزرة المروّعة في #عفرين التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين جراء قصف ميليشيات قسد وعصابات أسد للمدينة pic.twitter.com/5xm05hy2LH
しかし、こうした反政府組織間の権力闘争によるテロ行為の犠牲者は、その多くが民間人となっている。
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