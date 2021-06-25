バイデン大統領、フロリダ州に緊急事態宣言を発令　集合住宅崩壊で

ホワイトハウスは「本日、ジョー・バイデン大統領は、フロリダ州の緊急事態宣言を発令し、同州サーフサイド市の住宅崩壊によって発生した緊急事態を受け、現地当局及び州当局の取り組みを補うために連邦支援の提供を命じた」と発表した。
JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9— Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021
米フロリダ州マイアミ・デイド郡サーフサイド市で24日未明、12階建ての集合住宅の一部が崩壊した。公式情報によると、1人が死亡、99人が行方不明となっている。現場周辺では交通が制限されている。また現場では、警察と消防が活動している。
WATCH: A boy was pulled from rubble by firefighters after a deadly partial building collapse in Surfside, Florida. https://t.co/2vhimJhZ4F pic.twitter.com/ixmDWmL1gM— CBS News (@CBSNews) June 24, 2021
"Partial collapse of condo in Surfside, Florida" https://t.co/9cYTbPRt5Z— orbach news (@OrbachNews) June 25, 2021
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