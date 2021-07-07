墜落した露旅客機An-26の乗員乗客、6人が遺体で発見

7月6日午前にカムチャッカ半島を飛行中に通信が途絶えた旅客機An-26の乗員乗客あわせて28人のうち、6人の遺体が墜落現場近くで発見された。同機はペトロパブロフスク・カムチャツキーからパラナ町に向かっていた。