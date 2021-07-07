墜落した露旅客機An-26の乗員乗客、6人が遺体で発見

旅客機An-26の乗員乗客あわせて28人のうち、6人の遺体が墜落現場近くで発見された。
Найдены тела шести погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке: https://t.co/iqXETgIjfl pic.twitter.com/m281C3fRXI— Известия (@izvestia_ru) July 7, 2021
An-26機はパラナ町から9キロの地点で墜落した。空港付近の天候は悪く着陸を妨げたとみられている。当局は乗客名簿を公開。パラナ町住民と同行政府役人が含まれている。
In Kamchatka, a three-day mourning period was announced after the An-26 plane crash https://t.co/26ZnWw6nq4— Then24 (@then24dotcom) July 7, 2021
先にロシアのミハイル・ミシュスチン首相は、カムチャッカ半島で消息不明のAn-26機の状況調査を行うべく特別委員会の編成を命じていた。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)