米国西部でM6の地震

カリフォルニア州とネバダ州の州境でマグニチュード6.0の地震が発生した。
#BREAKING: A magnitude 5.9 earthquake struck near Lake Tahoe this afternoon. https://t.co/05IxI3NVIj— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) July 8, 2021
建物の倒壊やけが人の情報は入っていない。
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カリフォルニア州とネバダ州の州境でマグニチュード6.0の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
カリフォルニア州とネバダ州の州境でマグニチュード6.0の地震が発生した。
#BREAKING: A magnitude 5.9 earthquake struck near Lake Tahoe this afternoon. https://t.co/05IxI3NVIj— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) July 8, 2021
建物の倒壊やけが人の情報は入っていない。
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