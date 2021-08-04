米国防総省付近での銃撃事件　警察官1人が死亡

現地時間3日午前、米ワシントン郊外にある国防総省の建物前のバス停留所で銃撃事件が発生。国防総省は一時封鎖された。
国防総省はツイッターで「国防総省での事件により犠牲となった警察官の悲劇的な死を悼む」と綴った。
@PFPAOfficial mourns the tragic loss of a Pentagon Police Officer killed during this morning’s incident at the Pentagon. Our thoughts and prayers are with the Officer’s family. Additional info on the officer will be forthcoming, following full next of kin notification.— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021
AP通信は、警察官は刃物で刺され死亡したと報じている。犯人は警察官の銃撃により死亡した。
また、2人の警察官が銃撃を受け負傷したという。
米連邦捜査局（FBI）は事件について捜査中。国防総省警察は、犯人の動機が不明であることを指摘し、事件がテロであったかどうか結論を出すには時期尚早だとしている。
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