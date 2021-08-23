熱帯性暴風雨が北米東部に上陸、およそ10万世帯で停電【動画】

発表によると、ロードアイランド州では6万1700世帯で停電が発生したほか、コネティカット州では2万3900世帯が影響を受けた。
Breaking: Significant flooding in Brooklyn, New York, as Hurricane Henri affects the area. pic.twitter.com/4OD1A8OYeu— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 22, 2021
国立ハリケーンセンター（NHC）は22日、 熱帯性暴風雨「アンリ」（22日朝まではハリケーンのカテゴリーに入っていた）がロードアイランド州に上陸したことを明らかにした。後に「アンリ」は勢力を弱め、温帯低気圧へと変化して時速55キロまで速度を下げた。
*HEADS UP NYC:* Tonight looks like it will be the biggest rainfall flooding risk from Hurricane Henri. Almost 4” of rainfall at Central Park so far tonight. Flash flooding already occurring in parts of NYC metro. pic.twitter.com/mEgA6MVLcT— NYC Scanner (@NYScanner) August 22, 2021
ロードアイランド州、ニューヨーク州、コネティカット州では「アンリ」の接近により非常事態が発令されていた。
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