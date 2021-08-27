カブール空港付近の爆発　マスコミ報道ではダーイシュ（ISIS）の犯行

ポリティコはツィッターを通じ、「米政府の関係者の消息筋からの情報では、カブール空港付近での爆発はISIS（ロシアの表記は「ダーイシュ」）の自爆犯によるもの」と報じている。
An ISIS suicide bomber was responsible for the explosion outside the Kabul airport, per a U.S. official and a source.— POLITICO (@politico) August 26, 2021
This comes just hours after officials began warning about an increased ISIS threat in Afghanistan. https://t.co/WcwyOqOQLL
8月26日のカブール空港付近で爆発が発生。マスコミはこれによる死傷者が出ていると報じている。現在入っている情報では、爆発は自爆テロ犯の犯行とみられている。マスコミの中には爆発音の後、銃の撃ち合いが起きたと報じているところもある。
ダーイシュ（ISIS）は国際テロ組織。露米、日本をはじめとする世界各地で活動が禁じられている。
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