メキシコ地震　約160万人が停電被害　1人死亡

同委員会はサイトで「メキシコシティ、メヒコ州、ゲレロ州、モレロス州、オアハカ州で160万人のユーザーが被害を受けた。これは、これらの州と首都の消費者全体の13％にあたる」と発表した。
委員会は迅速支援プロトコルの枠内で、電力の緊急復旧に取り組んでいる。
#Terremoto ASI SE MOVIO UN GRAN EDIFICIO EN EL #TERREMOTO DE #MEXICO 7.4, IMPACTANTE pic.twitter.com/I5Go7S5v6M Jalisco #URGENTE #ATENCION— JHOSEPH ANDELFO. (@jhoseph227) September 8, 2021
メキシコで7日、マグニチュード7.1の地震があった。震源地はゲレロ州。地震発生から一時間半の間に余震が続いた。
Video grabado tras el terremoto ocurrido en México, en el que se aprecian los efectos de la triboluminiscencia, en forma de explosiones que iluminan el cielo de color azul.#Triboluminiscencia #Mexico#MexicoEarthquake #Terremoto #terremotoMexico pic.twitter.com/9WmdiGaNWd— Lea (@itzrea) September 8, 2021
政府が現時点の情報として伝えたところによると、ゲレロ州で1人が死亡した。なお、大きな被害は出ていないという。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)