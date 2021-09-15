北朝鮮の弾道ミサイル、約800キロ飛行＝韓国軍

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韓国軍合同参謀本部は15日、北朝鮮が発射した弾道ミサイル2発について、飛行距離は約800キロ、高度は約60キロだったと発表した。
先に、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射したのを受け、韓国大統領府は国家安全保障会議（NSC）常任委員会を開催すると報じられた。
韓国軍合同参謀本部は「飛行距離は約800キロメートル、高度は60キロ以上であり、米国と韓国の情報機関が詳細な分析を行っている」と発表した。
北朝鮮によるミサイル発射は今年に入ってから5回目。北朝鮮は今月11日と12日に新型の長距離巡航ミサイルの発射実験を実施し、朝鮮労働党幹部が立ち合った。実験は成功し、ミサイルは1500キロ先の目標に命中したという。
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