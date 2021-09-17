鹿児島・諏訪之瀬島で2度の噴火、警戒レベル3に引き上げ

気象庁は火口から約2キロの範囲で大きな噴石が飛散する危険性があるとして警戒を呼びかけている。
諏訪之瀬島(御岳)で噴火が発生 https://t.co/MzG5kio7Es— MSN Japan (@MSNJapan) September 16, 2021
諏訪之瀬島では噴火活動が続いているが、噴火警戒レベルは7月29日に3から2に引き下げられていた。
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鹿児島県十島村の諏訪之瀬島・御岳が16日午後8時14分と17日午前2時12分に噴火し、大きな噴石が火口から1キロ近くまで達した。気象庁は噴火警戒レベルを火口周辺規制の2から入山規制の3に引き上げた。日本メディアが報じた。
気象庁は火口から約2キロの範囲で大きな噴石が飛散する危険性があるとして警戒を呼びかけている。
諏訪之瀬島(御岳)で噴火が発生 https://t.co/MzG5kio7Es— MSN Japan (@MSNJapan) September 16, 2021
諏訪之瀬島では噴火活動が続いているが、噴火警戒レベルは7月29日に3から2に引き下げられていた。
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