モスクワ北西部　Audi R8がガードレール激突、車両バラバラに

衝撃はすさまじく、車両が分解し、エンジンが歩道に飛び散るほどだった。現時点の情報によると、車両には1人乗っていたという。
🎥 🤯 Момент огненного ДТП с Audi R8 в Москве. Машина на огромной скорости врезалась в столб и загорелась. В спорткаре находился только водитель, он сгорел заживо. Сейчас его личность устанавливается. pic.twitter.com/xgVDL9iCkY— Московские новости (@moskow_vk) October 2, 2021
衝突とその後の車両炎上で運転手は即死。身元は現在、確認中。交通警察によると、同車両には2020年から2021年の間に257件の道路交通法違反が記録されているという。
🚗 Спорткар Audi R8 врезался в столб и загорелся в Москве сегодня ночью. Водитель погиб. По предварительным данным, авто принадлежит петербургскому предпринимателю в сфере недвижимости Роману М. pic.twitter.com/dx55nqWFEJ— 78 | НОВОСТИ (@good78news) October 2, 2021
事故の原因と状況については調査が進められている。
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