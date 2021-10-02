モスクワ北西部　Audi R8がガードレール激突、車両バラバラに

🎥 🤯 Момент огненного ДТП с Audi R8 в Москве. Машина на огромной скорости врезалась в столб и загорелась. В спорткаре находился только водитель, он сгорел заживо. Сейчас его личность устанавливается. pic.twitter.com/xgVDL9iCkY