アラバマ州で洪水、4人死亡【動画】

米アラバマ州で降り続いた大雨により洪水が発生し、4人が死亡した。現地政府が発表した。

報道によると、アラバマ州マーシャル郡アラブ市では4歳の女の子が自動車に乗ってるところを水に流されて死亡した。また、18歳の女性も犠牲になったとされている。

Footage shows the devastating flash flooding in Alabama, including a car barely visible above the floodwater in the town of Pelham.



At least four people have died, including a 4-year-old girl, after the area was hit with up to 13 inches of rain. https://t.co/KxUZNDqQKt pic.twitter.com/0QRYVWLTC0 — ABC News (@ABC) October 8, 2021

​そのほか、ジェファーソン郡フーバー市では、若いカップルが車に乗っているところを洪水で流されて死亡した。

またシェルビー郡ペラム市では80人以上の市民が浸水した住宅から救助されたほか、閉じ込められた自動車から15人の市民が救出された。

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