香港のアカデミー賞　日本人作曲家がオリジナル映画音楽賞を受賞【写真】

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波多野さんは授賞式で両親や友人らに「夢を応援してくれてありがとう」と感謝の言葉を述べた。共同通信が報じた。
波多野さんは米国生まれ。１０代の数年間を名古屋市で過ごし、現在は香港を拠点に活動している。
明天🍀 【最後綵排】不可一，不可再！最熱血表演嘉賓列陣：#陳奐仁 陳奐仁 Hanjin Tan、 Andrew Lam #林敏驄、#白只、#盧凱彤 盧凱彤 Ellen Loo、 方皓玟 、 Supper Moment 、#波多野裕介…還有關鍵一刻仗義相助的個性女皇 #關淑怡 關淑怡 SHIRLEY KWAN ！ #第36屆香港電影金像獎頒獎典禮 為大家送上人最真誠的候選 #最佳原創電影歌曲 改編表演！
Публикация от Charmaine Fong (@charmainefong) Апр 8 2017 в 6:03 PDT
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Публикация от Charmaine Fong (@charmainefong) Апр 8 2017 в 6:03 PDT
我真係叫咗出黎！在電視機前也會流下眼淚！看見他多年來不斷的努力，不斷的付出，將生命獻給音樂，終於得到肯定！真的替他高興！好感動呀！好激動呀！ 裕介さん、おめでとうございます！本当にあなたに幸せ🎉🎉🍾🍾 PS Jean, you are stunning! And Yusuke, you are sooooooooo handsome!!!!! #波多野裕介 #金像獎 #金像奬最佳配樂 #七月與安生
Публикация от Eda Wong (@tinyghost) Апр 9 2017 в 6:51 PDT
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Публикация от Eda Wong (@tinyghost) Апр 9 2017 в 6:51 PDT
#第36屆香港電影金像獎頒獎典禮 #最佳原創電影音樂 #波多野裕介 #實至名歸
Публикация от Jacob Cheong (@jacob_cheong) Апр 9 2017 в 6:36 PDT
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Публикация от Jacob Cheong (@jacob_cheong) Апр 9 2017 в 6:36 PDT
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