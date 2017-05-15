日本最後サクラ開花、モスクワ最初サクラ開花と同時に【写真・動画】

スプートニク日本
日本の北海道釧路市は桜の最も遅い開花の場所として確認された。ＮＨＫニュースによると、今年の開花は平年より３日早く、去年より４日遅くなった。
モスクワの桜は平年に５月上旬に開花する。しかし、今年の５月８日から１１日にかけての異常に寒い天気で、桜は去年より遅く開花した。
Всем советую приехать в Главный Ботанический сад (метро Владыкино, удобнее ехать на МЦК), а там найти Японский сад. Надеялась на цветение сакуры, но из за холодной погоды, цвести она не будет в этом году. Вход в японский сад стоит 200 рублей. Ничего особенного в нем нет, но один раз посетить стоит. Пока его искали в Ботаническом саду прошли 7 км😂 Сам Ботанический сад огромный, чистый, ухоженный и такая тишина, спокойствие. Только слышно пение птиц. Мне на секунду показалось, что я в сказке🕊🌿💚
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