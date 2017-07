行ってみたかったCANVAS TOKYO☕️ カフェラテと大豆ドーナツ🍩💕 オシャレな街のオシャレなカフェだ😽✨ * * * #canvastokyo #soybean #donuts #doughnut #tellaballshake #cafelatte #coffee #espresso #카페라떼 #콩도넛 #大豆ドーナツ #☕️ #🍩 #😽 #❤️

Публикация от Always keep the faith (@lovemyjaeyun___5) Июн 10 2017 в 1:50 PDT