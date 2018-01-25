東京都心　４８年ぶりの寒さ　【写真】

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また北海道の喜茂別町では、最低気温が氷点下31.3度まで下がり、青森県では、積雪が3メートルに達した地域もあるという。
日本列島は、今期最強の強い寒気が流れ込んでいる影響で冷え込んでいる。
この厳しい寒さはしばらく続く見込みだという。
この寒い時期にミニスカで生足のJKはまじリスペクト— あすみ (@asumi_64) 25 января 2018 г.
まて、氷点下4度ってなんぞや。— きむ👾T2ファージ👾 (@kimunananokimu) 24 января 2018 г.
ここはシベリアか？
みにゃ様〜〜 おはにゃん〜記録的な寒さらしい〜〜凍ってすにゃ〜〜気をつけてご出勤下さいにゃ〜〜 pic.twitter.com/GeXZPvcNKO— ミナミminami (@09071956minami) 24 января 2018 г.
さむいけど 散歩してきた 慎吾列車 #茶っぴー #散歩 #慎吾列車 #嘉瀬駅 #氷点下４度 #真冬 pic.twitter.com/jLBaiKp3aB— aoisora (@hiro_desu6) 25 января 2018 г.
平成で最高の寒さならば、ルームランナーではなくあえて外を走ってやるぜ！と意気込んでランニング。— 佐野 泰臣 (@HETAREME) 24 января 2018 г.
記録的な冷え込みよりも、途中で見かけたホワイトタイガーの雪像にびびりました。
クオリティ高すぎ！！ pic.twitter.com/LQIzHb3zeu
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