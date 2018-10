東京、３年連続で世界最高の大都市に選定

スプートニク日本

都の発表によると、同誌(米国版)が行った読者投票ランキングで、世界で最も魅力的な都市を決める「The Best Cities in the World」において、米国を除く世界の大都市のランキング(Best Big Cities)で、3年連続で東京が第1位に選ばれた。

2位は京都、3位はオーストラリアのメルボルン。12位には大阪が入った。

東京都の小池知事は、東京が1位となったことについてコメントし、「大変喜ばしく、光栄に思っております」と述べている。

