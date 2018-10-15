首相、１６日に欧州へ出発　自由貿易体制強化へ連携

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１８、１９両日はベルギーでアジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会議に出席し、自由貿易体制の強化や北朝鮮の非核化に向けた連携を図る。
ＡＳＥＭは欧州とアジアの計５１カ国・２機関が参加。首脳会議で安倍首相は、保護主義的な政策を強めるトランプ米政権を念頭に、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築を呼び掛ける。日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定（ＥＰＡ）の推進も訴える。
(c)KYODONEWS
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安倍晋三首相は１６日、スペインとフランス、ベルギーの欧州３カ国歴訪に出発する。スペインで同日夕（日本時間１７日未明）にサンチェス首相、フランスでは１７日午後（同１７日夜）にマクロン大統領と会談。
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１８、１９両日はベルギーでアジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会議に出席し、自由貿易体制の強化や北朝鮮の非核化に向けた連携を図る。
ＡＳＥＭは欧州とアジアの計５１カ国・２機関が参加。首脳会議で安倍首相は、保護主義的な政策を強めるトランプ米政権を念頭に、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築を呼び掛ける。日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定（ＥＰＡ）の推進も訴える。
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