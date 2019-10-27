自民党の吉田博美氏が死去　前参院幹事長

１９７２年に早大を卒業後、金丸信・元自民党副総裁の秘書や長野県議を経て、２００１年参院選長野選挙区で初当選した。連続３回当選し、党参院国対委員長、党参院幹事長を務め、参院運営を取り仕切った。
１９年４月に脳腫瘍を公表、手術を受けた。治療専念のため、同年７月の参院選に出馬せず、引退した。安倍晋三首相が信頼を寄せ、引退後も党総裁特別補佐に起用していた。
(c)KYODONEWS
自民党前参院幹事長だった元参院議員の吉田博美（よしだ・ひろみ）氏が２６日午後、東京都内の病院で死去した。７０歳。２６日朝に容体が急変したという。葬儀・告別式は親族のみで行う。党幹部が明らかにした。山口県出身。
１９７２年に早大を卒業後、金丸信・元自民党副総裁の秘書や長野県議を経て、２００１年参院選長野選挙区で初当選した。連続３回当選し、党参院国対委員長、党参院幹事長を務め、参院運営を取り仕切った。
１９年４月に脳腫瘍を公表、手術を受けた。治療専念のため、同年７月の参院選に出馬せず、引退した。安倍晋三首相が信頼を寄せ、引退後も党総裁特別補佐に起用していた。
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