新国立競技場で竣工式　2020年東京五輪・パラリンピックのメインスタジアム

新国立競技場は、1964年東京五輪のメイン会場となった競技場の跡地に約3年かけて建設された。
#Tokyo2020 #Olympics ප්රධාන ක්රිඩාංගනය! අපිට හරි ලඟයි. වාසනාව තිබ්බොත් යනව බලන්න. New National Stadium. අසූදාහකට ආසන්න ගනනකට බලන්න පුලුවන්! ඇ.ඩො බිලියන 1.4ක් වියදම් කරල තියනව. Design එක #KengoKuma ගේ! pic.twitter.com/Bm9y8jqI4o— Mahesh(මයියා) (@MaheshNegombo) December 13, 2019
当初、競技場は建築家ザハ・ハディッド氏の案で建設される予定だったが、巨額の建築費（約2500億円）と世論の批判により白紙撤回された。
© Sputnik / Denis Korzhov
竣工式は、政府関係者などが出席して行われた。一般向けに披露されるオープニングイベントは今月21日に予定されており、2020年1月1日には最初のスポーツイベントとしてサッカー天皇杯の決勝が行われる。
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