緊急事態宣言は国が判断＝小池都知事

報道によると、会談では、小池知事が都内の新型コロナウイルスの感染状況などについて首相に報告した。

小池氏は会談後、記者団に対し、新型コロナウイルスに関する「緊急事態宣言」について、「国が決めること」とし、「国家としての判断が今、求められているのではないか」と述べた。NHKが報じた。

NHKによると、日本時間31日午前10時30分の時点で、日本で確認された新型コロナウイルスの感染者は2711人、死者は70人、重症者は70人、退院した人は1027人。

© Sputnik / Savitskaya Kristina 経緯：新型肺炎はどのように流行するのか

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