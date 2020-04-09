新型コロナ　東京都、181人が新たに感染　1日で最多

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東京都で9日、新たに181人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。NHKが報じた。
NHKによると、東京都では8日（144人）、9日（181人）と2日続けて最多の人数を更新した。都内の感染者は計1519人。
NHKが9日午前10時半の時点で発表した集計によると、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗船者を除いた日本国内の感染者数は前日比508人増の4979人、重症者は99人、死者数は前日比7人増の105人、退院した人の数は632人。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
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