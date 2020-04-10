成田空港、滑走路1本閉鎖　12日から

成田空港には4000メートルのA滑走路と、2500メートルの滑走路があり、このうちB滑走路を一時閉鎖する。再開時期は未定とのこと。空港会社は「回復までに相当の期間を要すると見込まれ、感染拡大防止を図りつつ、安全かつ効率的に空港機能を確保、維持する観点から運用体制を見直す」と説明した。

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