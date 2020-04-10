成田空港、滑走路1本閉鎖　12日から

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成田国際空港会社は10日（金）新型コロナウイルス感染拡大による旅客の激減で航空機の運休や減便が相次いでいることから、成田空港の2本ある滑走路のうち1本を12日から一時閉鎖すると発表した。毎日新聞が報じている。
成田空港には4000メートルのA滑走路と、2500メートルの滑走路があり、このうちB滑走路を一時閉鎖する。再開時期は未定とのこと。空港会社は「回復までに相当の期間を要すると見込まれ、感染拡大防止を図りつつ、安全かつ効率的に空港機能を確保、維持する観点から運用体制を見直す」と説明した。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
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