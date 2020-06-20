日本の防衛省、奄美大島周辺で他国の潜水艦を確認

防衛省は「６月１８日（木）午後、海上自衛隊は、奄美大島（鹿児島県）の北東の海域（接続水域内）を潜没潜水艦が西進していることを確認しました。その後、２０日（土）午前、当該潜水艦が横当島（鹿児島県）の西の海域（接続水域外）を西進しているのを確認しました」と発表した。
防衛省によると、河野防衛相は「緊張感をもって、情報収集・警戒監視に万全を期 すこと」との指示を出した。
哨戒機「Ｐ－１」と「Ｐ－３Ｃ」及び護衛艦3隻が情報収集や警戒監視を行ったという。
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日本の防衛省は20日、鹿児島県・奄美大島周辺で他国の潜水艦を確認したと発表した。
防衛省は「６月１８日（木）午後、海上自衛隊は、奄美大島（鹿児島県）の北東の海域（接続水域内）を潜没潜水艦が西進していることを確認しました。その後、２０日（土）午前、当該潜水艦が横当島（鹿児島県）の西の海域（接続水域外）を西進しているのを確認しました」と発表した。
防衛省によると、河野防衛相は「緊張感をもって、情報収集・警戒監視に万全を期 すこと」との指示を出した。
哨戒機「Ｐ－１」と「Ｐ－３Ｃ」及び護衛艦3隻が情報収集や警戒監視を行ったという。
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