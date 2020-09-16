菅内閣　閣僚名簿発表

日本の菅義偉内閣の閣僚名簿が発表された。再任は8人で、麻生太郎副総理・財務相（79）、茂木敏充外相（64）、萩生田光一文部科学相（57）、梶山弘志経済産業相（64）、赤羽一嘉国土交通相（62）、小泉進次郎環境相（39）、西村康稔経済再生担当相（57）、橋本聖子五輪相（55）。

© Sputnik / Алексей Никольский プーチン大統領、菅氏を祝福

防衛相だった河野太郎氏（57）は行政改革相、厚生労働相だった加藤勝信氏（64）は官房長官、国家公安委員長だった武田良太氏（52）は総務相にそれぞれ横滑りした。

再入閣は、上川陽子法相（67）、田村憲久厚生労働相（55）、小此木八郎国家公安委員長（55）、平井卓也デジタル担当相（62）の4人。

初入閣は安倍晋三前首相の実弟の岸信夫防衛相（61）、野上浩太郎農相（53）、平沢勝栄復興相（75）、坂本哲志1億総活躍担当相（69）、井上信治万博担当相の5人。

16日、 菅義偉氏は日本の第99代首相に選出された。