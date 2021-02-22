国交省が同型旅客機の運航停止を指示 米国での部品落下を受け

プラット＆ホイットニー式PW4000系列型エンジンを搭載したボーイング777型機に関して、国土交通省は米国連邦航空局などから情報収集を行い、必要な措置を検討する見通し。国土交通省によると、同系列のエンジンを搭載している日本航空の13機と全日本空輸の19機に運航停止が指示された。
United 777 drops engine parts on Colorado neighbourhood shortly after departure from Denver Airport. Aircraft returned for a safe landing. https://t.co/DLcpS5pXGF pic.twitter.com/GwCCkONq5i— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021
21日（現地時間20日）、米ユナイテッド航空の旅客機ボーイング777型機のエンジンが飛行中に損傷し、空港に引き返した。部品は米国西部のコロラド州の住宅街に落下した。負傷者は報告されていない。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)