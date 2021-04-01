日本　衆議院、河井克行被告の議員辞職を許可

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日本の衆議院は1日、元法相で衆院議員の河井克行被告の辞職を許可した。日本のマスコミが報じた。
河井被告は、2019年の参議院選挙を巡る買収事件で公職選挙法違反（買収）の罪に問われ、先月23日の裁判で起訴内容をほぼ認め、25日に議員辞職願を提出していた。
NHKによると、1日の衆議院本会議で河井被告から辞職願が提出されたことが報告され、全会一致で辞職が認められた。
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