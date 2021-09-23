菅首相、米国へ出発　「クアッド」首脳会合出席へ

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日本の菅首相は23日、「クアッド」と呼ばれる日本、米国、オーストラリア、インドの4か国首脳会合に出席するため、米国へ出発した。日本のマスコミが報じた。
Press service by Ministry of Foreign Affairs RF
NHKによる
と、菅首相はクアッドの首脳会合で、法の支配に基づく『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向け、中国を念頭に基本的価値を共有する4か国の連携の重要性や、新型コロナウイルス対策、重要技術、気候変動対策などでの協力などを確認したい考え。
菅首相は滞在中、米国、オーストラリア、インドの首脳と個別会談も行う見通し。
クアッド （日米豪印戦略対話）とは、インド・太平洋地域の安全保障に関する4ヶ国協議を意味し、当初から中国を封じ込めるシステム構築といった戦略的目的が念頭に置かれている。このパートナーシップの理念は、安倍晋三首相の第1次内閣の際に提唱がされた。
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