岸田内閣　閣僚名簿発表

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日本の自民党の岸田文雄総裁は4日、衆参両院で第100代首相に指名された。松野博一官房長官が、新閣僚の名簿を発表した。
岸田内閣閣僚名簿
総務相 金子恭之氏
法相 古川禎久氏
外相 茂木敏充氏
財務相 鈴木俊一氏
文科相 末松信介氏
厚労相 後藤茂之氏
農水相 金子原二郎氏
経産相 萩生田光一氏
国交相 斉藤鉄夫氏
環境相 山口壮氏
防衛相 岸信夫氏
官房長官 松野博一氏
デジタル相 牧島かれん氏
復興相 西銘恒三郎氏
国家公安委員長 二之湯智氏
少子化相 野田聖子氏
経済再生担当相 山際大志郎氏
経済安保担当相 小林鷹之氏
ワクチン担当相 堀内詔子氏
万博相 若宮健嗣氏
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